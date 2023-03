Zevental wagens betrokken bij twee ongevallen op A10 richting Oostende

Het eerste ongeval gebeurde omstreeks 17.50 uur. Even voorbij de afrit Zandvoorde kwam het tot een kop-staartaanrijding met vier wagens. Eén van de voertuigen belandde daarbij in de gracht. Aanvankelijk werd gevreesd dat de bestuurder gekneld zat in zijn wagen, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Er viel één gewonde. In de file die ontstond kwam het vlak nadien tot een tweede ongeval met een drietal wagens. Hier bleef het enkel bij materiële schade. Het verkeer kon in afwachting van de takelwerken enkel over de linkerrijstrook passeren. Dat zorgde voor wat extra file richting Oostende, maar hele grote hinder bleef uit.