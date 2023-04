Zet je schrap voor gloednieuwe theatershow van Preuteleute: “Het Kursaal zocht nog iemand om de boel al te afbreken, zo vlak voor de renovatie”

Tweede editie van Regenboog­fes­ti­val Oostende komt eraan: “We brengen mensen van alle soorten en vormen samen”

Na het grote succes van het eerste - gratis - Regenboogfestival in Oostende, komt er een tweede editie aan. “We wilden niet onderdoen voor vorig jaar’”, zegt Joyce Dekeyser, voorzitster van Regenboogfestival Oostende. Twee dagen lang zal het Vissersplein in Oostende in regenboogkleuren gehuld worden en komen heel wat grote namen langs, om er een plek van te maken waar iedereen zichzelf kan zijn.