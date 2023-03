Zestiger slaat vriend van z'n overleden moeder het ziekenhuis in: "Hij verloor zichzelf in een strijd om de erfenis”

De Oostendse politie werd op 2 november 2020 naar het appartementsgebouw geroepen, waar zowel de beklaagde als het slachtoffer woonden. Ze troffen er B.F. (64) aan in z’n flat. Hij gaf meteen toe dat hij tijdens een discussie met z'n onderbuurman een vuistslag had uitgedeeld. Het 68-jarige slachtoffer was de vriend van z’n overleden moeder. Hij bleek een bloedneus en zwelling onder z’n oog te hebben. In z’n appartement was een boekenkast verschoven. De boeken en legplanken lagen overal in het rond.