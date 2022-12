Zes maanden cel voor man die in volle coronaperiode spuwde naar begeleidster van OCMW

Oostende Vul zélf je glas met een exclusieve wijn van 70 euro in deze horecazaak: “Kies tussen 32 soorten uit 11 landen”

Het heeft wat weg van een koffieautomaat, maar dan voor heerlijke wijnen. Van Bulck, de brasserie in het Upstairs Hotel in de Hertstraat in Oostende, wordt omgevormd tot wijn- en tapasbar en pakt daarbij uit met een bijzonder systeem. “Je kan hier zelf kiezen hoeveel wijn je exact wil drinken”, vertelt zaakvoerder Denis Renty (52). Wat denk je van een Gevrey-Chambertin uit 1990?

27 december