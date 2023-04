Zes maanden cel gevraagd voor vechtersbaas die schopt en spuwt naar politie

Van minimalis­tisch ontwerp tot sterke portretten: curator Bjørn Van Poucke neemt ons mee langs de nieuwe werken van The Crystal Ship

Terwijl de Gentse kunstenares Joëlle Dubois in de Oostendse Haardstraat de laatste hand legt aan het kleurrijke portret dat de straat sinds deze week siert, kijken verschillende toeschouwers nieuwsgierig toe. Het is een jaarlijkse traditie geworden dat fans van street art de kunstenaars tijdens de eerste week van de paasvakantie live aan het werk kunnen zien. We vragen curator Bjørn Van Poucke om tekst en uitleg bij vijf nieuwe werken van The Crystal Ship.