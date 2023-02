Zeilster Emma Plassschaert in Australië gehuwd met Matt

Emma en haar Australische vriend Matt, die eveneens topzeiler is, zijn al lange tijd samen en reizen de wereld rond voor hun sportcarrière. Nu zijn ze ook in de echt getreden. De ouders – onder wie haar vader Bart Plasschaert die schepen in Oostende is – zussen, schoonbroers en neefjes van Emma zakten begin januari al naar Australië af om het land en de familie van Matt beter te leren kennen. Hun tour door het land eindigde met het huwelijk van Emma in Yallingup. De huwelijksceremonie vond buiten plaats, in de tuinen van het Cave House.