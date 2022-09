Zeilschip Mercator komt aan de kant te liggen

Middelkerke Gino Vermeulen is nieuwe chef-kok in restaurant Le Trèfle in casino Middelker­ke: “Als je ‘s avonds laat nog een hongertje hebt, ben je hier altijd welkom”

Sinds 1 juli 2022 is de Franse groep Partouche de nieuwe uitbater van Casino Middelkerke. In augustus openden ze het voorlopige casino van Middelkerke, dat te vinden is in het Acropolis Hotel, officieel. Naast gokken en spelen, kan je er ook terecht in restaurant Le Trèfle waar chef-kok Gino Vermeulen alles in goede banen moet leiden.

16 september