Zaterdag opnieuw aanmeldingsplicht voor plaatsje op het strand in Oostende

OostendeMet het mooie weer in het vooruitzicht is het in Oostende zaterdag opnieuw verplicht jezelf te registreren voor een bezoekje aan het strand. Op die manier hoopt de stad de nodige afstand tussen de zonnekloppers te garanderen en een mogelijke toestroom te coördineren. Nochtans verwacht de stad geen stormloop naar de badplaats. “De grote piek zou normaal gezien achter ons moeten liggen”, aldus Margot Neyskens, kabinetschef van burgemeester Bart Tommelein.

De aanmeldingsplicht voor een plaatsje op het strand gaat zaterdag van kracht voor de drie drukste stranden, het Groot Strand, het Groeistrand en het Kleinstrand, van aan het Zeeheldenplein tot net voor de Venetiaanse Gaanderijen. Dit systeem moet ervoor zorgen dat de social distancing gegarandeerd wordt. Neyskens benadrukt dat wanneer er nog genoeg plaats is op het strand, ook mensen zonder registratie nog een plekje kunnen bemachtigen. “Die mensen worden dan gewoon gescand en meegeteld. Het is enkel wanneer er op een bepaald stukje strand geen plaats meer zou zijn, dat we de mensen verzoeken door te wandelen naar het volgende stukje strand.”

Geen stormloop

Nochtans verwacht de stad geen stormloop in Oostende: “Het is al een hele zomer slecht weer en de piek van het seizoen ligt achter ons. Anderzijds kunnen een aantal slechte weekends op rij de mensen net motiveren om deze zaterdag naar de kust te trekken. Vandaar dat we het systeem terug in werking laten treden”, aldus Neyskens.

Neyskens benadrukt tot slot het belang van de strandparkings. “Op drukke dagen zitten de centrumparkings steeds snel vol. Mensen worden in dat geval doorverwezen naar de stationsparking en de tijdelijke strandparking, want daar is erg veel plaats. We hopen dat de bezoekers in geval van grote drukte de signalisaties goed volgen en hun auto parkeren in de stadsparkings.

Hoe aanmelden?

Iedereen kan zich gratis aanmelden via de website visitoostende.be/goedgepland, de balie van Toerisme Oostende of het gratis nummer 0800 62 167 (tussen 08.00 en 20.30 uur). Deze aanmelding garandeert je een plekje op de stranden in het centrum bij aankomst voor 14.00 uur.

