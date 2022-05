Zanger Andreï staat terug in het Kursaal en voelt zich 4 jaar na vergiftiging eindelijk beter. “Corona heeft me tijd gegeven om in alle rust te herstellen”

4 jaar geleden gaven de dokters Andreï niet veel kans op overleven na een vergiftiging. Hij lag twee maanden in coma en toen hij wakker werd, was hij verlamd. De zanger vocht echter terug en werkte 20 maanden om terug beter te worden. In september 2019 stond hij terug op de planken. “Ik was toen eigenlijk nog maar 50 procent in orde. Ik zag niet goed en stappen was nog enorm moeilijk”, blikt Andreï terug. De comeback moest het startsein zijn van heel wat optredens, maar uiteindelijk gooide corona roet in het eten. “Als ik nu terugblik was dat eigenlijk niet zo slecht. Dat gaf me tijd om in mijn eigen wereldje te herstellen en te werken aan nieuwe muziek. Mijn zangcoach zegt nu ook dat het mijn stem veel goed heeft gedaan.”