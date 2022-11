Zandvoordse jongeren halen 1.214 euro op voor 11.11.11

Oostende Geopend vlak na de laatste lockdown... en nu al meteen in Gault&Millau: “Met Rocco Eats zijn we atypisch qua keuken”

Het lijstje met Oostendse restaurants in Gault&Millau is aangedikt naar 12. Er zijn dit jaar opnieuw twee nieuwkomers, waarbij Willem Hiele zelfs 15 op 20 behaalt. Ook Rocco Eats – 12 op 20 – bemachtigt voor het eerst een plaatsje in de culinaire gids. Een zaak die vlak na de laatste lockdown voor de horeca opende. “Het was een speciale start, ja, maar we konden ons daardoor wel goed voorbereiden”, vertelt zaakvoerder Eric Maes.

8 november