Zacht weer en start van de herfstvakantie in Wallonië zorgen voor volle terrassen aan de zee

De zaakvoerder van tearoom La Croisette langs de Albert I-Promenade in Oostende bevestigt dat het bijzonder druk was voor de periode van het jaar. “Dankzij het mooie weer komen de mensen inderdaad massaal naar buiten. We hebben dat rond half 11 vanmorgen al gemerkt. Er zijn veel families met kinderen en groepen van 6 tot 10 volwassenen. Het effect van de herfstvakantie die een week vroeger start bij de Walen hebben we zeker gevoeld. We verwachten morgen opnieuw een toeloop. Normaalgezien staat ons terras tot het einde van de maand maar we hebben een permanente terras aangevraagd voor het hele jaar.”