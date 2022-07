Youri en Natacha openen met Les Cabanes d’Ostende een origineel nieuw logeeradresje in Oostende. “Midden in het groen, maar toch is de zee vlakbij”

Via een kleine doorgang in de haag aan de Nieuwpoortsesteenweg kom je terecht in wat waarschijnlijk het meest bijzondere hotel van Oostende is. Een pad voert je mee naar de eerste drie cabines, maar eerst kom je onderweg nog langs enkele speelse elementen in het landschap zoals de Eggspot waar 25 kippen binnenkort voor dagverse eitjes zullen zorgen die de gasten zelf mogen komen sprokkelen. Nog verder op het pad kom je de ‘honesty shop’ tegen, gevuld met heerlijke West-Vlaamse streekproducten van biertjes, koeken tot confituur voor het ontbijt. “De mensen nemen maar en wat ze consumeren wordt achteraf aangerekend”, licht Youri toe. De producten zitten niet in een koelkast, maar onder de grond. “We hebben een natuurlijke koelruimte gecreëerd onder de grond.”