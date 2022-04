WZC Lacourt bouwt palliatief kortverblijf uit

OostendeOuderen blijven steeds langer thuis wonen en mits de correcte zorgondersteuning wordt alsmaar meer mogelijk. Deze evolutie houdt toch ook in dat men naar het levenseinde toe soms nood heeft aan een extra omkaderende omgeving, waar men begeleid kan worden tijdens het afscheid. Meer en meer woonzorgcentra integreren dit in de werking. Ook op de afdeling Musin van WZC Lacourt wordt nu ingezet op een aanbod van palliatief kortverblijf.

Woonzorgcentra streven ernaar een kwalitatief alternatief te zijn voor ouderen die omwille van een grote zorgnood niet langer thuis kunnen blijven wonen. De afgelopen tien jaar is daarnaast ook een grote nood ontstaan bij mensen die langdurig thuis kunnen blijven, maar naar het levenseinde toe extra ondersteuning missen. Om aan deze vraag tegemoet te komen start WZC Lacourt met een aanbod in palliatief kortverblijf waar men in een hooggespecialiseerde omgeving de oudere kan opvangen en ook de naasten gepast kan ondersteunen. Deze nieuwe werkvorm richt zich op mensen met een niet-complexe palliatieve situatie. Meer specifiek gaat het over ouderen waarvoor op het einde van het leven de thuiszorg niet langer haalbaar is en voor wie een palliatieve eenheid of een ziekenhuisopname niet noodzakelijk is.

Kortverblijf 2.0

De woonzorgcentra in Oostende hadden al langer een aanbod aan kortverblijf, bedoeld voor mensen die periodiek niet thuis konden zijn door bijvoorbeeld een geplande reis van de vaste mantelzorger of een korte periode van ademruimte voor de partner. Een stuk van deze capaciteit zal nu voorbehouden worden voor mensen met een palliatief statuut.

“Voorafgaand aan de coronaperiode stierven in de beide woonzorgcentra van Oostende op tweeënhalf jaar tijd 43 bewoners die nog geen drie maanden in de voorziening bleven, naast zes bezoekers binnen het aanbod kortverblijf. Dat toont aan dat mensen pas laat de stap naar een woonzorgcentrum zetten, wanneer de zorgnood niet meer opgevangen kan worden in de eigen thuis”, zegt schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann. “Met deze vernieuwing willen we hierop inspelen zodat de laatste levensfase van ouderen met de nodige zorg en expertise kan worden ingevuld. Ook voor familie en mantelzorgers is dit erg belangrijk. Wanneer het einde nadert, is zorg uit handen kunnen geven soms een voorwaarde voor een mooi afscheid.”

Kwaliteit voorop

Intussen hebben ze bij het woonzorgcentrum een zestal mensen opgenomen in het kortverblijf tijdens corona. Nu willen ze de werking verder uitbouwen. “Zo’n 18 medewerkers werken nu bij het aanbod ‘palliatief kortverblijf’. Ze kregen hiervoor een intensieve opleiding, want dit is een andere manier van werken. De ouderen blijven voor een veel kortere periode in het woonzorgcentrum en je moet kunnen omgaan met verlies”, vertelt Nele Vandewiele, directeur ouderenzorg. “De bewoners in het ‘palliatief kortverblijf’ krijgen wel dezelfde kwalitatieve zorg als andere bewoners van het woonzorgcentrum en we zorgen er bewust voor dat ze bij andere bewoners komen om nog interactie te hebben. Er is ook een zeer nauwe samenwerking met de interne ouderenpsycholoog. Het grootste verschil dat de medewerkers merken is ook dat ze de ouderen veel minder kennen. Ze zijn hier maar voor een korte periode waardoor ze niet zo’n band kunnen vormen zoals met ouderen die hier een paar jaar verblijven.”

Schepen Natacha Waldmann besluit: “Sterven en vooral hierover praten blijft een erg groot taboe. Niemand wil te diep nadenken over het eigen levenseinde, terwijl sterven bij het leven hoort. Als het dan zover is, kan het een grote steun zijn voor jezelf en je naasten om omringd te worden door mensen die ervaren zijn in het begeleiden van dit proces. Actief gaan inzetten op levenseindezorg in het woonzorgcentrum is een enorme stap vooruit naar een waardig levenseinde voor iedereen.”