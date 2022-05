Woonzorgcentrum ’t Ponton en de Biopluktuin starten unieke samenwerking. “We zorgen niet enkel voor vers eten, maar voortaan eten onze bewoners ook lokaal geteelde biogroenten”

Woonzorgcentrum ’t Ponton en de Biopluktuin in de Tuinen van Stene, het landbouwpark van stad Oostende dat wordt beheerd door vzw Buitengoed, gaan vanaf mei een samenwerking aan. Deze bestaat uit een rechtstreekse levering van verse biogroenten aan de keuken van het woonzorgcentrum. Voor het keukenteam wordt dat een uitdaging. “Het zal een andere manier van werken worden zoals bijvoorbeeld het stockeren van de groenten, het ontdoen van de aarde, … Er werd geïnvesteerd in een speciale groenten snij – en cuttermachine zodat wij makkelijker harde groenten kunnen versnijden. Denk maar aan wortelen. Het aantal collega’s in ons keukenteam zal door dit initiatief niet uitgebreid worden, dus het blijft een belangrijk gegeven dat dit voor ons een nieuwe, leuke maar ook haalbare manier van werken is. Wij zijn heel fier om met groenten uit de eigen buurt te mogen werken en staan volledig achter het lokaal gegeven”, zegt Vicky, diëtiste en verantwoordelijke van het keukenteam. Door de samenwerking zal het menu ook een beetje wijzigen. “Het is het uitgelezen moment om de ‘verloren/vergeten’ groenten terug boven te halen maar ook om nieuwe gerechten en combinaties op onze menukaart te zetten.”

Bezoek aan de Biopluktuin

Het woonzorgcentrum kookt elke dag vers voor hun bewoners. “Het gaat over meer dan 200 verse maaltijden voor ons centrum voor dagverzorging, centrum voor kortverblijf, 2 woonzorgcentra en 2 groepen van assistentiewoningen. Een bezoek aan AZ Zeno in Knokke-Heist inspireerde ons om ook te kiezen voor dagverse biogroenten die op amper 2 km van onze deur worden gekweekt. In een latere fase zullen we onze bewoners en hun familie uitnodigen om ter plaatse te gaan kijken in Stene. Zo kunnen zij ontdekken waar de groenten op hun bord vandaan komen”, licht Connie Depotter, directeur ’t Ponton toe.

Mooi voorbeeld

De stad is alvast fan van de samenwerking. “Een mooier voorbeeld van samenwerking in het kader van korte keten kunnen we ons niet indenken: de bewoners van ‘t Ponton krijgen rechtstreeks producten van stadslandbouw uit de Tuinen van Stene om de hoek op hun bord. Vers, pesticidevrij en met veel liefde geteeld door de bioboeren van Buitengoed”, zegt schepen van Mens & Milieu Silke Beirens.

Ook bij de bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum ’t Ponton valt het samenwerkingsinitiatief in de smaak. Agnes (89) hielp vroeger ook tijdens de oogst met haar ouders. “Toen ik 4 jaar was plukte ik de braambessen die het laagste hingen. Alles smaakt toch veel beter uit je eigen tuin.” Zorgkundige Martine (58) ziet ook veel voordelen. “Eigen kweek is voor mij van belang. In dit project zie ik onmiddellijk de vele voordelen. Vandaag is er geen zicht op de afkomst van de groenten. Nu zal het altijd vers zijn en er is weinig gebruik van insecticiden.”

Voor de Biopluktuin is dit een eerste grootschalige samenwerking. De groenten zullen geteeld worden op een apart veld, los van de groenten die bestemd zijn voor de andere leden.