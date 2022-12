Winkelstraten worden ondergedompeld in kerstmuziek met Be One Xmas

Het digitaal radiostation Be One Xmas zal dit jaar de muziek verzorgen op ‘Winter in het Park’ en ‘Christmas Village’. Het radiostation, dat het hele jaar door online en via de gratis ‘Be One’-app te beluisteren valt, zal niet alleen te horen zijn op deze beide events in Oostende, maar ook in alle winkelstraten van het centrum van Oostende. “Het is de eerste keer dat we de muziek mogen verzorgen op één van de grootste events in Oostende. ‘Winter in het Park’ is echt ideaal geschikt voor onze digitale radiozender. Be One Xmas is trouwens het hele jaar door te beluisteren via de app en via internet. We krijgen daar fantastische reacties op”, vertelt Geert De Lombaerde.