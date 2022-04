Winkeldief verstopt worsten in z'n broek, maar wordt geklist aan de kassa

Oostende Vergroen je omheining, of je krijgt 100 euro boete per dag: “Dialoog met het Oostends bestuur? Daar hebben wij nog niets van gemerkt”

Oostende wil meer natuurlijke tuinafsluitingen zien in de stad. De bestaande regels worden daarom uitgebreid naar het hele grondgebied. Er was gezegd dat dat geen heksenjacht zou zijn, maar toch kregen al heel wat inwoners een brief in de bus met een deadline van 90 dagen om de situatie in orde te brengen. Dat doet de wenkbrauwen fronsen: “We worden behandeld als criminelen en dat voor een oprit of omheining.”

1 april