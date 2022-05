Winkeldief op heterdaad betrapt met 765 euro aan gestolen kledij in rugzak

Oostende Assisten­tie­wo­nin­gen en brasserie in voormalige cinema Rialto zijn klaar: “We hebben een kleine bioscoop­zaal voorzien en willen de Oostende­naars betrekken”

In 2018 startten de afbraakwerken aan cinema Rialto. Veel inwoners zagen destijds het oude cinemacomplex en de bijhorende herinneringen in het midden van de stad met pijn in het hart verdwijnen. Sinds deze week is de nieuwe brasserie Rialto in het nieuwbouwproject geopend. Er zijn daarnaast ook 80 assistentiewoningen waarvan er 34 al bewoond zijn. In het project werd opnieuw een kleine cinemazaal verwerkt voor 40 personen. “We willen hier oude films vertonen voor onze bewoners, maar we kunnen dit op termijn ook openstellen voor het grote publiek.”

9 mei