Winkelbediende ontkent verkrachting van vrouw met mentale beperking: “Seks in ruil voor sigaretten”

De jonge vrouw kwam geregeld over de vloer in de buurtwinkel om sigaretten en tabak te kopen. Na haar bezoek op 19 september 2021 ging ze echter klacht indienen bij de politie. De vrouw beweerde dat ze in het privaat gedeelte van de winkel verkracht was door winkelbediende Z.M. (22). Omdat het slachtoffer weinig financiële middelen had, zou hij een dag eerder al voorgesteld hebben dat ze haar sigaretten niet moest betalen. In ruil moest ze wel seks met hem hebben.