Wie steelt koperen regenbuizen van gevels in Oostende? Politie onderzoekt diverse meldingen: “Net nu het regent, leuk is anders ..."

OostendeDe politie van Oostende is een onderzoek gestart nadat er de voorbije weken koperdiefstallen werden gepleegd. Onder andere dakgoten en regenbuizen zijn gestolen. “Wanneer buurtbewoners verdachte gedragingen opmerken, raden we ze aan om meteen de politie te contacteren”, zegt woordvoerder Timmy Van Assche. Voor de slachtoffers is het een bittere pil. “Onze muur is nu al nat. Straks krijgen we er nog vochtproblemen bij”, zucht Martine Verstraete (62).

Is er een bende aan het werk die het gemunt heeft op koper? Daarvoor is het te vroeg om conclusies te trekken. Vast staat wel dat er tussen 28 oktober en 14 november vijf koperdiefstallen zijn aangegeven bij de politie in Oostende. “Onze koperen afvoerbuizen zijn gewoon van de muur getrokken en gestolen”, vertelt Martine Verstraete daar over. De vrouw woont samen met haar echtgenoot Eric in de Luchthavenstraat en deden afgelopen weekend een bizarre ontdekking. De koperen regenbuizen aan hun woning bleken gestolen te zijn.

“Rond 3 uur ‘s nachts hoorden we een bizar geluid. Veel aandacht gaven we er niet aan, aangezien we vaker wel eens iets horen. Wie denkt er nu dat dieven je regenbuizen aan het stelen zijn? Dat bleek de volgende ochtend dus effectief het geval”, zegt Martine. “Ze zaten met haken in de muur, dus ze zijn er echt van getrokken."

Het koppel kan moeilijk vatten wie zoiets doet. “De diefstal is extra vervelend omdat het sindsdien al redelijk geregend heeft. Onze muur is nu al vochtig, straks hebben we er nog vochtproblemen bij. In afwachting van nieuwe koperen buizen, zullen we plastieken goten laten plaatsen. Een noodoplossing, want permanent willen we die zeker niet. We wonen hier op de hoek van een straat hé, dat is een afschuwelijk zicht.”

Vijf diefstallen

Martine en Eric zijn niet de enige slachtoffers in Oostende. De voorbije weken noteerde de politie vijf koperdiefstallen die effectief werden aangegeven bij de politie. “De feiten vonden verspreid over Oostende plaats: één in het stadscentrum, in Raversijde, twee in Mariakerke en nog een geval in Stene”, zegt politiewoordvoerder Timmy Van Assche. “In drie van de vijf gevallen werden regenbuizen aan gevels ontvreemd, in één dossier gaat het om nutsleidingen en in nog een zaak over sierstukken. Voor alle feiten deed de politie de nodige vaststellingen en zijn processen-verbaal opgesteld. Onze diensten voeren volop onderzoek. Wanneer buurtbewoners verdachte gedragingen opmerken, raden we ze aan om meteen de politie te contacteren.”

