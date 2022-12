Wie stak slaapkamer van appartement in brand?: beklaagde en slachtoffer wijzen naar elkaar in rechtbank

OostendeVolgens het Openbaar Ministerie stichtte een 60-jarige Oostendenaar bijna drie jaar geleden brand in het appartement van een vriendin in Mariakerke. F.D. riskeert 37 maanden cel, maar schreeuwt z’n onschuld uit. “Het verhaal van het slachtoffer rammelt langs alle kanten”, pleitte zijn advocaat Geert Lambert.

De Oostendse brandweer werd op zondag 16 februari 2020 rond 17 uur naar de Sint-Amandsbergstraat in Mariakerke geroepen. In een woonst op de gelijkvloerse verdieping van een appartementsgebouw was brand ontstaan. Het vuur situeerde zich in de slaapkamer van de flat en woedde bijzonder hevig. De slaapkamer zou uiteindelijk volledig uitbrandden en ook de rest van het appartement liep zware schade op. De sociale woning werd dan ook onbewoonbaar verklaard. De bewoonster verloor haar hebben en houden.

Rookmelder

Bij de aankomst van de hulpdiensten stond de vrouw al op straat. Ze had te veel rook ingeademd en werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de 60-jarige F.D. uit Oostende werd meegenomen voor verzorging. Hij was er veel erger aan toe en verkeerde zelfs even in kritieke toestand. Het duurde dan ook een tijdje voor de speurders hem konden verhoren. Het gerecht startte na de brand immers een onderzoek op. Een parketdeskundige had vastgesteld dat in de slaapkamer een donsdeken in brand was gestoken. Een accidentele oorzaak viel volgens de expert absoluut uit te sluiten.

Quote Het slachtof­fer legde geen leugenach­ti­ge reacties af bij de polygraaf­test, terwijl de beklaagde die weigerde. Wij hechten dus meer geloof aan haar verhaal Procureur Wendy Van Raepenbusch

Polygraaftest

De bewoonster van de flat werd aanvankelijk als verdachte verhoord. Ze vertelde aan de politie dat ze samen met F.D. televisie aan het kijken was. Na enkele wijntjes te hebben gedronken, had hij plots voorgesteld om haar rookmelder correct te installeren. De vrouw ging akkoord en hoorde korte tijd later het alarm afgaan. Ze moest zich volgens F.D. geen zorgen maken. “De batterij zal plat zijn”, zou hij volgens haar beweerd hebben. De vrouw was daarop naar het toilet gegaan en had bij haar terugkomst vastgesteld dat de slaapkamer in brand stond.

F.D. ontkende tijdens zijn verhoor formeel dat hij de brand aanstak. “Nochtans waren hij en de burgerlijke partij de enige twee aanwezigen”, vertelde procureur Wendy Van Raepenbusch donderdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Het moet dus één van de twee geweest zijn. We maakten hun verklaringen over aan de branddeskundige en die besloot formeel dat het verhaal van de beklaagde niet overeenstemde met het verloop van de brand. Het slachtoffer legde bovendien geen leugenachtige reacties af bij de polygraaftest, terwijl de beklaagde die test weigerde. Wij hechten dus meer geloof aan het verhaal van de vrouw.”

Rammelend verhaal

Het Openbaar Ministerie voegde er fijntjes aan toe dat F.D. in 2014 al eens verdacht werd van brandstichting. Hij werd toen echter nooit vervolgd, wegens gebrek aan bewijzen. Ditmaal riskeert de Oostendenaar wel 37 maanden cel. Zijn advocaat Geert Lambert vroeg echter de vrijspraak. “Het verhaal van het slachtoffer rammelt evenveel als dat van ons”, pleitte hij. “Volgens mijn cliënt is ze enkele minuten weggeweest. Naar het toilet, dacht hij. Ze is bovendien een rookster en haar aansteker bleek plots verdwenen. Daarbij komt nog dat de rookintoxicatie bij mijn cliënt veel erger was dan die bij haar. Hij probeerde het vuur immers nog te blussen. De burgerlijke partij had voldoende redenen om brand te stichten. Ze heeft misschien van de opportuniteit gebruikt gemaakt.” Vonnis op 5 januari.

