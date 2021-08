“Wie niet zo goed kan zwemmen, panikeert sneller” Kustreddingsdienst pleit voor meer zwemlessen bij kinderen en jongeren uit binnenland na drama in Oostende

Oostende“Er moeten meer zwemlessen komen voor kinderen en jongeren uit Brussel en Wallonië. Sensibilisering over de gevaren is nodig, maar die doelgroep is o zo moeilijk te bereiken.” Dat zegt An Beun, secretaris van de Intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV), na het drama van donderdag in Oostende. Het is immers wel geweten dat het slachtoffer in kwestie niet zo goed kon zwemmen. “In dat geval beginnen mensen snel te panikeren wanneer ze plots geen bodem meer voelen. En dan kan het in een enkele seconden te laat zijn.”