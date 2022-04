Wie heeft Glenn (55) gezien?

Oostende Oostendse broers riskeren 2 jaar cel voor gewapende overval op volkscafé: “We hadden niet de bedoeling om iemand pijn te doen”

De twee broers uit Oostende die twee maanden geleden volkscafé Den As in Oostende overvielen met een hamer en een mes, riskeren effectieve celstraffen van 2 jaar. M.L. (25) en S.L. (27) ontkennen dat ze bij de feiten geld buitmaakten. “We wilden de uitbater enkel schrik aanjagen”, klinkt het. Voor de beklaagden is het niet de laatste keer dat ze voor de rechter zullen moeten verschijnen, want momenteel zitten ze ook vast voor een inbrakenreeks in horecazaken.

19 april