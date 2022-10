Wie bouwt mee aan een voedselbos in Oostende?

Een voedselbos bestaat uit lagen. Je hebt hoge bomen voor bijvoorbeeld walnoten, lagere bomen, heesters en stuiken zoals fruitboompjes, bessen en vlierstruiken…, vaste kruiden- en groenteplanten en daarna smakelijke bodembedekkers zoals bosaardbeien. Tot slot zijn er ook nog de planten waarvan de wortel eetbaar is. Anders dan in de reguliere landbouw wordt er een systeem gecreëerd dat op lange termijn zichzelf in stand kan houden. Een voedselbos is duurzaam en bovendien goed voor de biodiversiteit. Het biedt voedsel en onderdak voor tal van soorten organismen. Avansa Oostende Westhoek en Buitengoed Oostende vzw richten samen een voedselbos op en zijn op zoek naar mensen die mee willen timmeren aan dit Oostends ecologisch project. “We tonen wat er zoal mogelijk is in zo’n voedselbos, hoe je zo’n voedselsysteem ook in je eigen tuin kan namaken, steken zelf de handen uit de mouwen… En creëren een uniek plekje in Stene.”