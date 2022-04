Wie altijd al eens langs de kustlijn wilde zwemmen kan dat nu doen onder begeleiding van Marieke Blomme. “Uitdaging voor sportievelingen of een ideale training voor mensen die kanaal willen overzwemmen”

Er is duidelijk veel interesse om de zeelijn af te zwemmen. “Nog voor we reclame gemaakt hebben hadden zich al 14 mensen ingeschreven om mee te doen", zegt Marieke Blomme. “Het gaat dan vooral om mensen die bezig zijn met competitiezwemmen of die het kanaal willen overzwemmen. Het is voor hen niet zo simpel om ook te trainen in zee omdat het verboden is in België. Je hebt een vergunning nodig om er aan te beginnen. Wij zullen daarom begeleide zwemtochten organiseren op vier data tussen Oostende en Nieuwpoort. Er is in totaal plaats voor 40 mensen omdat het natuurlijk een intensieve tocht is. We moeten ook rekening houden met het weer. Als het even slecht weer is als vorig jaar kunnen de data wel eens opschuiven", legt Marieke uit. Deelnemers moeten al de nodige ervaring hebben. “We nemen natuurlijk niet zomaar iedereen mee. Je kan deelnemen in teams en elk een stuk afleggen maar ook hier zal je op voorhand moeten aantonen dat je enkele kilometers kan zwemmen in open water. De training op voorhand moeten ze ook zelf doen.” Marieke en haar team zullen onderweg wel alles regelen. “We zorgen voor bevoorrading, iemand werkt het vaarplan uit en we zorgen voor de veiligheid. Die professionele omkadering is belangrijk. Zonder het team met begeleiders zou mijn recordpoging in 2021 van 18 uur en 45 minuten nooit gelukt zijn.”