Westtoer steunt de vzw Proper Strand Lopers

Vzw Proper Strand Lopers bestaat vijf jaar. Het burgerinitiatief heeft in de voorbije jaren meer dan 16.000 opruimacties georganiseerd. “Wij geven niet alleen advies ter preventie van zwerfvuil. Ook het sensibiliseren van bezoekers tijdens de zomermaanden en het organiseren van opruimacties zijn kerntaken. Dankzij vrijwilligers zijn we actief in alle kustgemeenten”, zegt Kevin Pierloot. Westtoer ondersteunt de werking met een financiële bijdrage. “Zorg dragen voor het milieu is aan de Kust een belangrijk aandachtspunt. Sensibilisatie, preventie en concrete acties zorgen bij een breed publiek voor een sterke bewustwording”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Ook de komende maanden is vzw Proper Strand Lopers heel actief. Er staan heel wat acties op de planning zoals de pruimactie ‘Propere zondag’ op 24 april om 9.45 uur in De Haan aan Parking de Zwarte Kiezel, op zaterdag 7 mei is er een opendeurdag bij de Proper Strandlopers in O.6.6.6 in Oostende en op zondag 15 mei is er een wandeltocht om 9.45 uur aan De Boare in De Panne. In juli en augustus is er elke avond een strandopruiming om 20 uur in Oostende (Klein Strand). Er komt ook een educatieve spelformule ‘Trash Bingo’ in samenwerking met de stad Nieuwpoort.