Westelijke strekdam tijdlang afgesloten voor publiek: afstand kon niet gegarandeerd worden

Oostende Familie Deschildre heeft met Zwienemut­sen nu al vijf erkende streekpro­duc­ten

26 november De VLAM (Vlaams centrum voor Agro- en Visserijmarketing) heeft de Zwienemutsen van Karel en Willy Deschildre erkend als streekproduct. Deschildre Streekproducten zette samen met ervaren beenhouwers een oud recept van ‘zwienemutsen’ op punt waardoor een stukje culinair erfgoed uit Oostende en West-Vlaanderen blijft bestaan. Het is al het vijfde streekproduct voor de culinaire ambassadeurs. “Geen enkele zaak in Vlaanderen doet het beter, daar zijn we wel trots op.”