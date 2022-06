West-Vlaamse bediende wint 6 miljoen euro met Lotto-Jackpot: “Een woning kopen en delen met een goed doel”

Wie de gelukkige winnaar van de Lotto-Jackpot is blijft zoals vaker in ons land anoniem. Dat de persoon in kwestie dolgelukkig is met de winst is niet verwonderlijk. “Ik speel al zo’n 15 jaar af en toe mee voor een klein bedrag”, vertelt de bediende met een gezin. “Niet alleen met Lotto speel ik soms, ook een krasbiljet komt al eens mee naar huis. Toch had ik nooit durven denken dat mijn Quick Pick de zes winnende nummers zou bevatten.” Zijn winst? Liefst 6.000.000 miljoen euro. “Is dit echt waar?”, was de eerste reactie van onze nieuwe miljonair. “Piekeren over geldzaken is alvast iets wat ik nooit meer zal hoeven te doen.” “Wat ik met het geld ga doen? Een woning kopen, delen met familie en een stukje schenken aan een goed doel dat me nauw aan het hart ligt. Als allereerste staat er echter de aankoop van een nieuwe gezinswagen op de planning”, zegt de dolgelukkige West-Vlaming.