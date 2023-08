Werknemers leggen valse papieren voor bij controleactie in horecazaken

Thuisver­pleeg­ster ‘Chichi’ krijgt wel heel bijzondere dienstwa­gen cadeau: “Dat collega’s me het zonnetje in huis noemen, raakt me”

In elke Vlaamse provincie konden thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis een collega nomineren die met zijn of haar stijl het verschil maakt. In West-Vlaanderen won de 45-jarige Chinyere Obiagwu uit Oostende. Zij kreeg een origineel cadeau.