Werkmannen vinden middeleeuws skelet tijdens renovatie in gebouw

Jabbeke/Ichtegem Steve (48) en z'n team lopen 100 kilometer tegen kanker: “Petekindje Wout is mijn grootste drijfveer”

In september 2016 stond de wereld van Jabbekenaar Steve Willaert (48) even stil toen bij z'n 5-jarig petekindje Wout kanker werd vastgesteld. Steve had al z’n vader verloren aan de vreselijke ziekte en zocht een uitlaatklep voor z’n emoties. Door te lopen zamelde hij een half jaar later voor een eerste keer geld in voor Kom op Tegen Kanker. Deze maand neemt hij al met vijf teams deel aan de 100 kilometerrun. “Dat is wellicht het grootste aantal teams dat ooit door een particulier werd ingeschreven.”

7 maart