Werken kruispunt Christinastraat-Ooststraat liggen stil: “Op bevel van het parket mogen we daar niet werken”

Diksmuide Stevige stappen in de Blankaart: geniet van fauna en flora in moerassig gebied

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staan er herfstroutes op het programma. Ook al is het wat regenachtig en donker buiten, deze routes behouden hun charme. Zo maak je in West-Vlaanderen een mooie wandeling in domein De Blankaart in Diksmuide.

19 november