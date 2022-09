Werken in de winkelstraat of leuke acties gepland? Handelaars in centrum lezen het weldra in één app: “Zo wordt Oostende een nóg betere shoppingstad”

oostendeVan aankomende acties voor de klant tot vacatures in een winkel: de handelaars in het centrum van Oostende zijn binnenkort online met elkaar verbonden en kunnen zo veel meer van elkaar te weten komen. Het Economisch Huis Oostende is de tweede in ons land dat Chainels, via app of e-mail, als communicatiemiddel zal gebruiken. En dat is uiteindelijk ook positief voor de shoppers.

Chainels is een communicatietool, die zowel als app op de gsm als op een platform online gebruikt kan worden. Handelszaken hebben een eigen profiel en kunnen winkelmedewerkers toevoegen, zodat ook zij op de hoogte blijven. Die leden van het platform krijgen steeds een melding via de app of via e-mail, met de boodschap dat er een nieuwe update op het platform is.

Quote We zagen hoe goed dit platform functio­neert in Roeselare, Nederland en enkele Scandinavi­sche landen. Daarom testen we dit nu ook met een geconcen­treer­de groep van handelaars uit het centrum van Oostende Charlotte Verkeyn, schepen van Ondernemen

Oostende is de tweede stad van België die dit platform als communicatiemiddel zal gebruiken. “We zagen hoe goed dit platform functioneert in Roeselare, Nederland en enkele Scandinavische landen. Daarom testen we dit nu ook met een geconcentreerde groep van handelaars uit het centrum van Oostende. Als dit zijn vruchten afwerpt, is het de bedoeling dat we dit uitbreiden naar alle Oostendse handelaars”, zegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn.

#ikkoopinoostende-cheque

Het is de bedoeling dat geleidelijk aan alle communicatie met de handelaars vanuit het Economisch Huis Oostende of stad Oostende via deze weg zal gebeuren. Terwijl anders al die informatie via e-mails, nieuwsbrieven, contact met verscheidene personen et cetera verliep, zal de ondernemer nu alle info op één platform hebben. Er zullen aparte kanalen met groepen van handelaars uit verscheidene sectoren, straten, handelaars die meedoen met de #ikkoopinoostende-cheque... ingebed zijn.

Evenementenkalender

Zo kunnen belangrijke informatie of documenten over werken in de straat, aankomende acties, evaluaties, aanvragen voor een vergunning... direct met de juiste doelgroep gedeeld worden. Ook zal er een evenementenkalender zichtbaar zijn voor alle handelaars en weten ze op die manier meteen wat er op welk moment in het jaar aankomt. “Centrummanagement Oostende, dat alle handelaars uit het centrum bevat, is de ideale groep om met dit project van start te gaan”, vindt ook Koen Lenoir, voorzitter van de vzw Centrummanagement en uitbater van Deweert Sport.

De stad wil inzetten op een betere communicatie met handelaars. En da’s ook positief voor de shoppers: met hoe minder randzaken de handelaars zich moeten bezighouden, hoe beter ze de klanten kunnen dienen. “Dit is een essentiële stap om van Oostende een nóg betere Shoppingstad aan Zee te maken”, zegt burgemeester Bart Tommelein. Er komt ook een ondernemersforum, waarop handelaars zelf berichten kunnen posten. Ze kunnen bijvoorbeeld melden dat er iets in de straat kapot is of eventuele vacatures meedelen aan het Economisch Huis Oostende. “We willen echt dat dit een interactief kanaal wordt, waarop de input zowel van de kant van de ondernemer als onze kant komt. Met de informatie die de ondernemers via deze tool delen, kunnen we snel schakelen en bijvoorbeeld bij de vraag naar personeel de ‘match’ maken via onze cel Tewerkstelling”, stelt Filip Roelandt, CEO van het Economisch Huis Oostende.

