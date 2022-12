Werken aan Hangaar I beginnen weldra, en dus is Airsoft Oostende op zoek naar ander leegstaand gebouw: “We brengen kameraadschap en sociale controle, en veroorzaken geen overlast”

OostendeDe club Airsoft Oostende kon de voorbije jaren gebruik maken van Hangaar I. Het pand stond leeg in afwachting van de renovatie en de nieuwe invulling. De leden van de club konden zich uitleven in het volledige gebouw, goed voor liefst 5.000 m2. Maar aangezien de werken volgend jaar zouden starten, is de vzw op zoek naar een nieuwe, leegstaande locatie. Op de site van Hangaar I komt een microbrouwerij en een brasserie, maar ook ruimte voor kantoren en een bordeel.

Airsoft is een relatief nieuwe sport in Vlaanderen. “Het is zoals paintball maar dan zonder de verf”, legt voorzitter van vzw Airsoft Oostende Dirk Angillis uit. “Deelnemers schieten met replicawapens en geperste maïsballetjes. De bedoeling van het spel is om verschillende scenario’s uit te werken en ze spelen in teams tegen elkaar. Het is een sport die jammer genoeg nog te weinig bekend is en daardoor leven er soms wat vooroordelen.” De club telt 200 leden en daarnaast zijn er nog eens 500 spelers die sporadisch eens langskomen. “Wij zijn aangesloten bij een sportbond en we zijn de grootste club in België. We zitten ondertussen al drie jaar op deze locatie. We hebben alles zelf ingericht met verlichting, geluid en obstakels. Elke donderdag en zondag spelen we in Hangaar I met maximum 40 deelnemers. De spelers kunnen online inschrijven. Op voorhand werken we een spel uit en worden de spelers in teams opgedeeld. We starten om 19 uur en spelen tot 22 uur, met een korte pauze tussenin.”

Volledig scherm Airsoft Oostende, voorzitter Dirk Angillis © LBB

Sijsele

De club zoekt nu een nieuwe locatie om ook volgend jaar te kunnen spelen. “We zijn het stadsbestuur en met name de schepenen Anseeuw en Plasschaert enorm dankbaar om ons de hangaar ter beschikking te hebben gesteld, maar nu kregen we te horen van de aannemer dat de werken in de loop van volgend jaar zullen starten", zegt Angillis.

In Hangaar I is een project gepland van Lion Investment Fund, met een microbrouwerij en een brasserie met terras. Er is daarnaast ruimte voorzien voor kantoren en aan de andere zijde van het gebouw komt Hangar d’Amour met een bordeel, een dokterspraktijk en een satelliet voor de Lokale Politie Oostende.

De Airsoft Clubs zoekt opnieuw een leegstaand gebouw. Wij zorgen voor sociale controle waardoor er minder problemen zijn met krakers, bijvoorbeeld. We hebben enkele opties bekeken zoals het militair domein in Sijsele, maar de besprekingen hierover zijn nog bezig. Maar waar je zeker kan zijn, is dat we heel weinig overlast veroorzaken. Tijdens het spel blijft iedereen binnen, want het is een gesloten circuit”, zegt Angillis nog.

Kameraadschap

Enkele spelers uit de regio hebben het ondertussen al ver geschopt in de sport. Jentel Peene uit Bredene trok recent nog naar Sacramento in Amerika voor een toernooi. Hij is actief binnen een onderdeel van Airsoft dat ‘NSL’ heet. “Dat is de competitietak van Airsoft”, legt Peene zelf uit. “Je speelt met vijf tegen vijf in een speciale arena met obstakels. Je moet de vlag zo ver mogelijk in het veld van de tegenstander leggen zonder geraakt te worden.” De Bredenaar leeft zich uit in de uitdagende sport. “Het is jammer dat het nog een negatieve naam heeft omdat er binnen de airsoft net heel wat kameraadschap is. Mensen zien die replicawapens en denken aan geweld, maar daar heeft het absoluut niets mee te maken. Er heerst net een goede sfeer. Zo had ik onlangs tijdens een wedstrijd problemen met mijn replica en toen ik naar de kant liep om het op te lossen reikte iemand van een ander team zijn exemplaar aan, omdat hij gezien had wat er aan de hand was.”

