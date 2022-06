Werd Ringo vermoord of begon hij ergens nieuw leven? Speurders houden nieuwe zoekactie in 21 jaar oude verdwijningszaak

OostendeIn Oostende is sinds woensdagochtend een zoekactie bezig in de verdwijningszaak van Ringo Deman, die sinds 2001 spoorloos is. Aanvankelijk dacht men aan zelfmoord, maar enkele jaren geleden werd het dossier heropend. De piste zelfmoord bleek namelijk minder en minder waarschijnlijk.

Eind februari 2001 deed de moeder van Ringo aangifte van de verdwijning van haar zoon. Omdat de twintiger met problemen kampte en al zelfmoordpogingen achter de rug had, werd zelfmoord als het meest waarschijnlijk scenario aanzien. Een lichaam werd evenwel nooit aangetroffen. Gesprekken met dichte vrienden en kennissen van Ringo, deden de speurders steeds meer twijfelen aan de piste zelfmoord.

Gsm-signaal

Ringo Deman verdween op 24 februari 2001, hij was toen 25, buschauffeur bij De Lijn en sinds twee maanden verhuisd van bij zijn moeder in Bredene naar een appartement op het Mac Leodplein in Oostende. Volgens de speurders was hij het moment voor zijn verdwijning bij zijn beste vriend Davy geweest, in de Roerdompstraat in Oostende. Dat zijn althans de verklaringen van de vriend. Na een ruzie vertrok Ringo bij Davy, met de boodschap dat hij zichzelf iets zou aandoen. Sinds het vertrek in de Roerdompstraat, is niets meer van Ringo vernomen, met uitzondering van één opvallend element. Zijn gsm-signaal werd namelijk opgevangen in Loppem, zo'n 24 kilometer verderop. Opvallend, aangezien zijn fiets, auto en kledij thuis bleven. Hoe hij daar voorbij kwam, of toch zijn gsm, is een raadsel.

Nieuwe zoekactie

Mensen uit het entourage van Ringo werden na de heropening van het onderzoek opnieuw verhoord. Hierbij kwam naar voren dat veel mensen twijfelen aan de piste van zelfmoord en dat de vermeende zelfmoordpogingen van toen enkel een roep om aandacht waren. Ringo had ook geen familie meer waardoor er niemand voor hem opkwam. Zijn vader was reeds overleden en zijn moeder was op dat ogenblik heel erg ziek en is kort na zijn verdwijning overleden. Hij had nochtans een hele goede band met zijn moeder.

De speurders houden alle pistes open: zo kan Ringo een nieuw leven begonnen zijn, zelfmoord hebben gepleegd of vermoord zijn.

Beerput

Woensdagochtend is een nieuwe zoekactie bezig aan het Mac Leodplein, zijn laatste woonplaats. Dat bevestigt de federale politie, al willen ze over de aanleiding niks kwijt. “We zoeken inderdaad in een reeds lang lopend onderzoek. We gaan op die plek op zoek naar elementen die ons kunnen interesseren. En daarvoor worden inderdaad de grote middelen ingezet”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.

Het is niet de eerste keer dat er een grootschalige zoekactie plaatsvindt sinds de heropening van het onderzoek. In november 2019 haalde de Civiele Bescherming nog een beerput en waterput leeg in de Roerdompstraat, waar Ringo voor het laatst werd gezien.

Wie informatie heeft over de verdwijning van Ringo kan dat melden op het gratis nummer 0800/30.300.

