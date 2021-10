Werd 30-jarige Fransman doodgestoken in prostitutiebuurt voor simpele sigaret? “Ze kenden elkaar en raakten in discussie verwikkeld”

Oostende Stad Oostende geeft nieuwe thuis aan tweede­hands sportkle­dij: “We roepen elke Oostende­naar op zijn oude spullen te doneren om mensen in armoede te helpen”

30 september In het zwembad Brigitte Becue heeft de stad Oostende, in samenwerking met De Kringwinkel Kust, een inzamelbox ingehuldigd om kwaliteitsvolle tweedehands sportartikelen voor mensen in armoede te verzamelen. Iedereen die wil kan zijn oude sportkledij er in kwijt. “Met dit project willen we mensen die het financieel moeilijk hebben een duwtje geven om te gaan sporten”, aldus schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert (CD&V).