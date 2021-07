Welke coronamaatregelen gelden nog aan zee? En welke 50 evenementen aan de kust mag ik niet missen? De ultieme gids voor een strandvakantie in eigen land

Knokke-Heist

Coronamaatregelen? Knokke-Heist was de eerste kustgemeente die de mondmaskerplicht ophief. Burgemeester Piet De Groote sprak over een grote beperking in vrijheid en wijst in de eerste plaats naar de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Een mondmasker dragen op het openbaar domein is in Knokke-Heist dus niet verplicht. Bij grote drukte - of voor wie zich onveilig voelt zonder - wordt het wel aangeraden. Belangrijk: in winkels, horecazaken en het station is een masker wél nog verplicht. Let op: in Knokke-Heist mag je ook dit jaar in de winkelstraten niet meer in badkledij rondlopen. Wie dat wél doet, riskeert een GAS-boete van 350 euro.