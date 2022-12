Weg met de blauwe schijf, parkeerbeleid van Oostende wordt volledig gedigitaliseerd

Vanaf 1 januari 2023 neemt Stad Oostende het straatparkeren terug over en dat gaat gepaard met een pak wijzigingen. “Om een efficiënt parkeerbeleid te kunnen voeren, kiezen we nu resoluut voor een doorgedreven digitalisering,” vertelt eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor Mobiliteit en Parkeren. De veranderingen gaan pas binnen een maand in maar in tussentijd moeten wel al de nieuwe automaten gebruikt worden vanaf donderdag. “De nieuwe parkeermeters zijn volledig cashless, je kan er enkel elektronisch betalen. Wie een digitaal parkeerrecht heeft, moet zijn kentekenplaat ingeven. Er worden geen parkeertickets meer geprint. Je krijgt bevestiging op de automaat dat je alles correct hebt ingegeven. Je hoeft dus niet meer naar je auto terug te keren om je parkeerticket achter de voorruit te plaatsen”, licht schepen Anseeuw toe.

Parkeerjeton

Oostende heeft ook beslist om de bestaande regeling voor bewoners te behouden, al wordt ook deze voortaan gedigitaliseerd. Oostendenaars konden tot nu gebruik maken van een parkeerjeton om 30 minuten gratis te parkeren. “Vanaf nu wordt de parkeerjeton vervangen door een eenmalige registratie en de gebruiksmogelijkheid via alle parkeerautomaten. Zo kan de jeton ook niet meer zoek geraken.” Indien je geregistreerd bent, kan je de optie ’30 minuten gratis parkeren voor bewoners en tweedeverblijvers’ kiezen op de parkeerautomaat. Door het ingeven van je nummerplaat kun je zo altijd gebruikmaken van dit 30 minuten gratis parkeerrecht.

Wie in het bezit is van een geldige bewonerskaart kan onmiddellijk gebruikmaken van deze optie op de parkeerautomaat en moet de eenmalige registratie niet doen. Oostendenaars die geen geldige bewonerskaart hebben en tweedeverblijvers moeten zich eenmalig registreren via oostende.intouch.be/eloket. Bewoners en tweedeverblijvers krijgen tot 31 januari 2023 de tijd om zich te registreren, maar kunnen in een overgangsperiode nu al gebruikmaken van het 30 minuten gratis parkeren via de parkeerautomaten.

Daarnaast wordt ook de blauwe zone gedigitaliseerd. “Oostende heeft momenteel 2 blauwe zones. Een zone ‘Raversijde’ en een zone ‘Hendrik Baelskaai’. De parkeerregels wijzigen niet, maar de blauwe schijf wordt vervangen door het aanvragen van een parkeersessie via de parkeerautomaat of via SMS/APP. De parkeerautomaten zijn dus geen betaalautomaten. Bewoners met een geldige bewonerskaart kunnen altijd onbeperkt parkeren en hoeven dus geen parkeersessie aan te vragen. Dit gaat in vanaf 1 januari 2023.”

Scanwagen

Vanaf nu zal een scanwagen controleren of een auto rechtmatig geparkeerd staat of niet. “De tijd dat we een half leger parkeerwachters de straat op sturen, ligt achter ons. Voortaan worden de nummerplaten van geparkeerde wagens gescand door een scanwagen die door de stad rijdt.”

Quote Vanaf 1 december kan er ook geparkeerd worden met de app van Seety. Interes­sant voor de automobi­lis­ten is dat Seety geen transactie­kos­ten vraagt aan de gebruikers Schepen Björn Anseeuw

Vanaf maandag 5 december kunnen alle parkeervergunningen digitaal worden aangevraagd via oostende.intouch.be/eloket. Ook de registratie voor de personen met een mindervalidenparkeerkaart zal digitaal kunnen aangevraagd worden op hetzelfde digitale loket. “De bestaande bewonerskaarten die Indigo voor vandaag heeft uitgereikt blijven geldig tot de vervaldatum zoals voorzien op de bewonerskaart. De lopende bewonerskaarten komen namelijk automatisch in ons nieuwe digitaal systeem”, verduidelijkt Björn Anseeuw. De bewonerskaarten die vervallen moeten wel hernieuwd worden via het digitaal loket.

Mobiele providers

De huidige mobiele parkeerprovider 4411 zal ook na 1 december verder kunnen worden gebruikt in Oostende. Voor wie vandaag 4411 gebruikt, verandert er dus niets. “Maar er is meer,” zegt Björn Anseeuw: “Vanaf 1 december kan er ook geparkeerd worden met de app van Seety. Interessant voor de automobilisten is dat Seety geen transactiekosten vraagt aan de gebruikers. En vanaf 1 januari is ook Easypark actief in Oostende.”

Wie hulp nodig heeft bij die registratie kan vanaf 5 december tijdens de openingsuren ook terecht in het parkeerloket gelegen in de kantoren van het Economisch Huis Oostende, Gistelsesteenweg 1c, 8400 Oostende. Bekijk alle informatie op www.oostende.be/parkeer.

