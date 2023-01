Weesgedichten sieren massaal Oostendse ramen

oostendeTijdens de Poëzieweek - die loopt van 26 januari tot 1 februari – wil Stad Oostende poëzie op een laagdrempelige manier in het straatbeeld brengen. Daarom neemt de Bibliotheek opnieuw deel aan #Weesgedichten. Inwoners konden via deze actie gedichten ‘adopteren’ en laten aanbrengen op hun raam. Vrijwilligers en leerlingen van het Ensorinstituut brachten de gedichten aan op de ramen. Het resultaat kan bewonderd worden via een fiets – en wandelroute tijdens de Poëzieweek.

U hebt misschien al gezien dat op heel wat ramen in Oostende plots een gedicht is opgedoken. De actie #Weesgedichten ontstond in 2021 in Aalst tijdens de coronapandemie. Sindsdien verspreidde het initiatief zich over Vlaanderen en Brussel. Het doel is om het straatbeeld om te toveren tot een bewandelbare poëziebundel. “Vanaf 15 december kon wie in Oostende een raam ter beschikking heeft dat uitkijkt op de straatkant, een gedicht adopteren. Bijzonder was dat de Stad ook lokale dichters een platform gaf. De Bibliotheek breidde het standaardpakket #Weesgedichten uit met gedichten van Oostendse poëten. In totaal werden 65 gedichten geadopteerd”, zegt schepen Bart Plasschaert.

Samenwerking met leerlingen

Er waren heel wat handen nodig om al die teksten aan te brengen. Nieuw dit jaar is dat de Bibliotheek een samenwerking aanging met twee klassen van het Ensorinstituut. Leerlingen van de richtingen grafisch ontwerp en kunst gaven de gedichten vorm. Ze deden dit zowel handgeschreven als met een speciale plaktechniek voor letters. “Voor leerlingen is het altijd speciaal om wat ze op school leren ook om te kunnen zetten in de praktijk. Bovendien geven ze zo iets terug aan hun buurt en stad. We vinden dergelijke samenwerkingen als stadsbestuur daarom ook enorm waardevol”, vult Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann aan. ​Voor het aanbrengen van de gedichten deed de school een beroep op het Grafisch Atelier van Stad Oostende. Daar konden leerlingen het gedicht dat zij vormgaven, printen en plakklaar maken.

Amélia Huilmand (17) is één van de leerlingen die heeft meegewerkt aan het initiatief. “Eerst hebben we het raam proper gemaakt en ontvet, want anders kon je onmogelijk tot een mooi resultaat komen. Maar ik heb er heel veel aan gehad om wat we in de klas leerden, eens in de praktijk uit te testen.” Daarnaast trotseerden ook heel wat vrijwilligers en bibmedewerkers weer en wind om de gedichten op de ramen aan te brengen met uitwisbare stift.

Fiets- en wandelroute

Op https://oostende.bibliotheek.be/ staan adressen én een fiets – of wandelroute per wijk (Centrum, Konterdam, Raversijde, Mariakerke, Stene, Vuurtoren, Westerkwartier en Zandvoorde). De routes raadplegen kan door één van de acht QR-codes op de website van de Bibliotheek te scannen.

