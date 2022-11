Weerspannige Brit valt met politieman door glazen raam: spier van inspecteur wordt deels doorgesneden

Brugge/Kust Zachte herfstva­kan­tie, die voor het eerst twee weken duurde, lost verwachtin­gen in: “1,2 miljoen overnach­tin­gen geregi­streerd”

De toeristische sector aan de kust is tevreden over de voorbije herfstvakantie. Door de nieuwe regeling van schoolvakanties in Franstalig België was het de eerste keer dat de herfstvakantie daar twee weken duurde. Uitschieter in de cijfers was het verlengde weekend, van 29 oktober tot en met 1 november. Ook in Brugge, waar de grootste ondergrondse parking van het land voor het eerst helemaal vol stond, blikken ze tevreden terug.

6 november