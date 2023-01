WEERBERICHT. Zwaarbewolkt in Oostende vanochtend

Atletiek Helena Ponette loopt naar Vlaams zilver op 400m: “Heel wat beginners­fout­jes gemaakt”

Helena Ponette (22) had het Kampioenschap van Vlaanderen uitgekozen om haar indoorseizoen op gang te schieten. De Oostendse, die afgelopen zomer doorbrak op het allerhoogste niveau, mocht het op haar geliefkoosde 400m opnemen tegen een aantal collega’s Cheetahs zoals Imke Vervaet en Margo Van Puyvelde. Na een wat onregelmatige wedstrijd finishte ze als tweede in een tijd van 53.53. “Er is nog werk aan de winkel”, klinkt het.

