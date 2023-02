WEERBERICHT. Zwaarbewolkt en lichte regen in Oostende vanochtend

bredene Bredene wil bankautoma­ten redden, tevergeefs: “Ze cashen op kap van de inwoner”

Bredene is verbolgen over het verdwijnen van de bankautomaten van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC. Via het gezamenlijk initiatief Batopin houden deze banken nog welgeteld één locatie over voor de hele kustgemeente. De gemeente is nog in overleg gegaan met Batopin, maar dat mocht niet baten.