WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder weer in Oostende

Betaalbaar wonen in Oostende? Maak kennis met Mispel

Het beste van twee werelden. Dat is wat je van het nieuwbouwproject van ION kan verwachten. “Mispel ligt rond het prachtige nieuwe Cécile Heems park, waardoor je als bewoner continu in het groen vertoeft. Daarbij ben je zo in Oostende”, aldus Senior Project Developer Michaël Vandaele. Ontdek hier wat het project nog meer te bieden heeft.