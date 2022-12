WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder met enkele wolkenvelden in Oostende

Oostende Dit jaar geen feest in het Kursaal maar een kerst­brunch in het ontmoe­tings­cen­trum. “Blij dat ik onder de mensen kan zijn”

In Oostende was er jarenlang een groot feest voor alleenstaanden in het Kursaal van Oostende. Na twee coronajaren waarbij er niet samen kon gevierd worden, besloot stad Oostende om het dit jaar anders aan te pakken. Zo konden mensen nu terecht in de ontmoetingscentra voor een kerstbrunch. De mensen genoten van een uitgebreide maaltijd. In De Schelpe kwamen 130 mensen samen en zij waren heel blij dat ze onder de mensen konden komen.

