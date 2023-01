WEERBERICHT. Vanochtend kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Oostende

oostende Restaura­tie van redding­boot Watson 3 zit in opbouwfase: “Fototen­toon­stel­ling brengt het hele proces in beeld”

Meer dan dertig jaar lang redde Watson Reddingboot 3 voor de kust van Oostende zeevarenden uit woelige wateren. Restart vzw redde de reddingboot in 2019 van verval en is volop bezig met de restauratie. De vrijwilligers van de vzw willen dit stukje erfgoed helemaal vaarklaar maken. De restauratie van de boot wordt nu in beeld gebracht tijdens een foto-expo in de Nieuwe Gaanderijen van 18 januari tot en met 14 maart.

