WEERBERICHT. Vanochtend bewolkt weer in Oostende

Westende HUIZEN­JACHT. Westende, nieuwe parel aan de Middenkust: “Voor 140.000 euro heb je al een apparte­ment, maar je zal goed moeten zoeken”

Op zoek naar een nieuwe stek in West-Vlaanderen of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week bezoeken we Westende, deelgemeente van Middelkerke en steeds populairder.

2 januari