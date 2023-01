WEERBERICHT. Regen en bewolking in Oostende

Middelkerke Nieuwe concessies voor stranduit­ba­tin­gen gaan van start

De beachbars in Middelkerke zijn ondertussen niet meer weg te denken. Ze zijn een essentieel onderdeel van een kwalitatieve strandbeleving. De gemeenteraad stemt in komende zitting over de nieuwe concessies voor de strandbars, strandcabines en strandstoelen. Die starten in 2024, lopen tot 2032 en vragen iets meer kwaliteitsvereisten van de uitbaters.

11 januari