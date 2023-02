WEERBERICHT. Overwegend bewolkt in Oostende vanochtend

Westende De Lanteirne en Vecino nemen ho­tel-restaurant Sint-Lau­reins over: “Een mooie aanvulling van onze bestaande zaken”

Pedro en Charlotte De Clercq, uitbaters van restaurant De Lanteirne, en Maxim De Clercq en Michiel Van Cauwenberghe, uitbaters van foodsharingrestaurant Vecino, beiden in Westende-Dorp, nemen samen het bekende hotel-restaurant Sint-Laureins in Westende-Bad over. “Het hotel blijft bestaan als Sint-Laureins, het huidige restaurant zullen we omtoveren tot een nieuwe formule waarin vis en een gezellige gastrobar de hoofdrol zullen spelen”, laat Maxim De Clercq weten.

