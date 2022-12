WEERBERICHT. Kans op zo goed als helder weer in Oostende vanochtend

Oostende Hulpbehoe­ven­den kunnen aanvraag indienen om sneeuw te laten ruimen door Clean Team

Ook deze winter zet Stad Oostende het Clean Team in als sneeuwruimteam. Oostendse 70-plussers of hulpbehoevenden kunnen online of telefonisch een aanvraag doen voor hulp tijdens een winterprik. Als het sneeuwt, komt het team je trottoir opnieuw sneeuwvrij maken.

6 december