WEERBERICHT. Kans op lichte regen en bewolking vanochtend in Oostende

Atletiek Helena Ponette mist nipt plaats in finale op EK indoor: “Toch wel een klein beetje trots op mezelf”

Op het Europees kampioenschap indoor in het Turkse Istanboel heeft Helena Ponette het uitstekend gedaan. Nadat ze zich deze ochtend kwalificeerde voor de halve finales met een knaltijd van 52.31, vocht ze in de halve finale vanuit de ondankbare baan twee voor wat ze waard was. Ze strandde met een tijd van 53.07 op amper 14 honderdsten van een plaats in de finale. “Er had misschien zelfs nog iets meer ingezeten”, zegt ze.