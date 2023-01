WEERBERICHT. Kans op helder weer vanochtend in Oostende

Koksijde “Aan tafel flamberen of een prachtig stukje vlees versnijden... Het wint opnieuw aan belang”: hotel­school Ter Duinen behaalt goud en zilver op EK ‘junior trancheur’

“Het is als een theaterstuk opvoeren”, vertellen Marilou en Marie-Julie, 17 en 18 jaar. De leerlingen aan hotelschool Ter Duinen in Koksijde sleepten goud en zilver in de wacht op het Europese kampioenschap ‘junior trancheur’. Dat ambacht voor restaurantpersoneel is véél meer dan gewoon wat vlees in stukjes snijden aan tafel, zo blijkt.

