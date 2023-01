WEERBERICHT. Kans op bewolkt weer vanochtend in Oostende

oostende BINNENKIJ­KER. Winfried brengt verzame­ling unieke spullen onder in feestzaal Almacen: “Ik heb hier mijn hart en ziel in gestoken”

Chambres d’O brengt bezoekers tijdens het weekend van 4 en 5 februari op heel uiteenlopende plaatsen in de stad. Het huiskamerfestival is goed voor 100 voorstellingen op 40 locaties. Een van de locaties is feestzaal Almacen in de Spaarzaamheidsstraat. De locatie ligt goed verborgen, maar eenmaal binnen gaat een pareltje open vol met snuisterijen die verzameld werden door eigenaar Winfried Ponette. Elk voorwerp die je tegenkomt van aan de deur tot in de ruimte zelf, heeft een eigen verhaal.

27 januari